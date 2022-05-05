انت الان تتابع تفاصيل خبر خبيرة مصرفية تكشف لـ دوت الخليج تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:44 صباحاً - محمد السيد - /695672/خبيرة-مصرفية-تكشف-لـ-تحيا-مصر-تأثير-قرار-الفيدرالي-الأمريكي-برفع-الفائدة

علقت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء امس الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، منوهة انه الاستثمار الامن هذا الوقت هو الذهب، نظرا لتحوطه من تقلبات الظروف الجيوسياسية.

دوت الخليج

وتابعت ياسين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، ان العالم كان يستعد في التعافي من جائحة كورونا، ثم جاءت بعد ذلك ازمة التضخم العالمى الناتج عن الركود خلال الحظر في مختلف دول العالم ، والتي تسببت في نقص المعروض أمام ارتفاع الطلب وارتفاع السعر.

وتابعت ان رفع الفيرداري الامريكي سعر الفائدة كان متوقع، ومن المتوقع أن نشهد معها ارتفاعات متتالية لرفع الفائدة فى اغلب البنوك المركزية حول العالم، كاجراء تحوطى وكبح لجماح التضخم الدخيل على المنطقة.

تحوط وكبح جماح التضخم.. خبيرة مالية ترصد تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي

وتابعت أنه بالنظر للاداء الاقتصادى المحلى، نجد ان سوق الاوراق المالية قد استبق خصم تلك العوامل السلبية المؤثرة لندخل فى حركة تصحيحية اختبرنا بها مستويات دعم رئيسية، دفعت بإقتناص الفرص الاستثمارية بشكل مباشر عن طريق الاستحواذ على حصص غير حاكمة فى مختلف القطاعات.

ونوهت عصمت ياسين انه مع تدشين شهادة استثمارية بالبنك الاهلى وبنك مصر بعائد 18% والتى سحبت من السيولة الكثير بالرغم من تحويل معظم الاوعية الادخارية داخل البنوك لهذا الوعاء، الا ان صدى هذا الاستثمار من المتوقع ان يؤثر بالايجاب على حركة التداول بسوق الاوراق المالية والتى تتنوع بمختلف قطاعاتها من استثمارات قصيرة المدى، واستثمارات طويلة المدى، واستثمارات تحوطية،

واشارت الخبيرة عصمت ياسين أن سوق العقارات مع مبادرات التمويل العقارى اضحت عروضها كثيرة ومتنوعة لمختلف الفئات والتى سيرتفع سعر وحداتها مع ارتفاع الاسعار، لنشهد فقاعة قوية داخل هذا القطاع الذى تشير معظم التوقعات لتهدئة وشيكة به.