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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /695673/مصدر-مقرب-من-ياسمين-صبري-الطلاق-تم-بهدوء-وأبو-هشيمة-محترم-التزم-بالأمور-المادية

دوت الخليج يرصد تعليق ياسمين صبري على خبر انفصالها من أحمد أبو هشيمة

تعليق ياسمين صبري

كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين صبري تفاصيل الطلاق وحقيقة ما حدث خلال الساعات الماضية حيث تم الطلاق بهدوء تام ودون أي نزاعات أو خلافات بين الطرفين.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة التزم بكافة الأمور الشرعية والمادية وانتهت العلاقة بشكل محترم”.

وفيما يخص حقيقة وجود خلافات بين رجل الأعمال أبو هشيمة وطليقته الفنانة ياسمين صبري، نفى وجود أية خلافات بين الثنائي، مشيرًا إلى أن العلاقة الزوجية انتهت وتظل العلاقة الإنسانية بينهما قائمة.

انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة كبيرة وجدلا بعد أن حذفت صورها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بجانب إلغاء المتابعة كما فعل الآخر نفس الأمر، وذلك يشير إلى تأكيد الانفصال بعد زواج استمر لعامين.

ويشار أن الفنانة ياسمين صبري كانت شاركت متابعيها وجمهورها في شهر ديسمبر الماضي احتفالها بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بأجواء رومانسية من خلال تورتة عليها أول حرف من اسمهما.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة ياسمين صبري تحدثت عن زوجها في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية في سهرة خاصة على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

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وقالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: “أحمد حقق لي التوازن لأنه لايق عليا جداً وشخص طموح وفيه حاجات كتيرة شبهي.. أحمد فيه حاجات كتيرة عنده مش عندي على سبيل المثال أنا شخصية منغلقة أوي هو شخص بيعرف الدنيا كلها وده كمان توازن".