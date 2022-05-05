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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /695671/قبل-الطلاق-هكذا-تحدثت-ياسمين-صبري-عن-أحمد-أبو-هشيمة

انتشر منذ قليل أنباء عن انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بعد حوالي عامين من الزواج وفاجئت الفنانة الجمهور بحذفها صورهما وإلغاء المتابعة على موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تصريحات ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبري تتحدث عن أحمد أبو هشيمة

كانت الفنانة ياسمين صبري حلت ضيفة الفنان رامز جلال في برنامجه رامز مجنون رسمي وذلك ضمن موسم رمضان 2020 وذلك في بداية زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتحدثت عنه لأول مرة.

وقالت ياسمين صبري عن أحمد أبو هشيمة: “بيضحكني” وأثارت وقتها ضجة وجدلا كبيرًا حتى عادت لتهاجم برنامج رامز جلال في لقاء تلفزيوني لها.

واستكملت كلامها خلاله أنها شاهدت الحلقة مثل الجمهور، وفوجئت بأشياء لم تجد تفسير لها حتى الآن، وقالت إنها عندما سئلت في البرنامج عن ماذا تحب في زوجها؟، ردت إنها عبرت عن حبها لأنه طموح وبينهم أشياء مشتركة فهو ناجح ووصفته في الحلقة "سيد الرجالة".

حديث ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة

وأضافت أن من الأشياء التي تحبها إنه يضحكها، ولكنها فوجئت بحذف إجابتها والاكتفاء بهذه الكلمة فقط وذلك أغضبها كثيرًا وعبرت عن ذلك وقتها.

وعادت العام الماضي أثناء استضافتها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، تحدثت عن زوجها أحمد أبو هشيمة وقالت إن زواجها حقق لها التوازن في جزء كبير من الحياة.

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وأوضحت أن زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة كان السبب في هذا التوازن قائلة: “أحمد حقق لي ده جدًا لأنه لايق عليا جداً وشخص طموح وفيه حاجات كتيرة شبهي.. أحمد فيه حاجات كتيرة عنده مش عندي على سبيل المثال أنا شخصية منغلقة أوي هو شخص بيعرف الدنيا كلها وده كمان توازن".

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واختتمت: “أنا منغلقة علي نفسي يعني لا يوجد لدي أصحاب كتير ولا شلل معينة بخرج معاها حتى الأماكن مافيش مكان معين بروحه دائرتي صغيرة جدًا ومقفولة”.