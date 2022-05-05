امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.. الموعد والتفاصيل

جدة - نرمين السيد - تنطلق امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" يوم السبت المقبل 7 مايو الجارى، وتعقد إلكترونياً بالكامل بنظام أسئلة الاختيار من متعدد، من خلال المنصة الخاصة بـ وزارة التربية والتعليم.

تبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدولة المقيم فيها الطالب، ووفقا لـ وزارة التربية والتعليم، فإنه فى حالة وجود أى عائق أمام الطلاب لدخول المنصة الإلكترونية، يمكن للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة "بابل شيت"، من الموقع الإلكترونى، والإجابة عليها، وبعد الانتهاء من جميع الامتحانات يتم تجميع ورق الإجابة لجميع المواد فى مظروف واحد مغلق مدون عليه "اسم الطالب، ورقم الجلوس، والسفارة، والدولة والصف الدراسى، وإرسال المظروف من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بالعنوان التالى "المدرسة الفنية التجارية المتقدمة بشارع قصر العينى، أمام كلية الصيدلة، القاهرة".

امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

وتتولى اللجان الفنية المركزية المسؤولة عن وضع أسئلة الامتحانات، صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح، وتكون نتيجة الطلاب لجميع الصفوف الدراسية سواء النقل أو الشهادة الإعدادية "اجتياز عدم اجتياز" فقط.

وفيما يتعلق بشهادة إتمام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية"، ففى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته فى الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر، يعقد له امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامته.

أما بالنسبة للطاب المقيدين بمدارس المسار المصرى، فتعقد امتحاناتهم هذا العام أسوة بالأعوام السابقة.

ويؤدى الطلاب الامتحانات وفقاً للجداول التالية: