موعد طرح المرحلة الثامنة من بيت الوطن (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أنه يجرى حاليا، التنسيق مع وزارة الإتصالات، لإطلاق موقع الحجز لـ مشروع بيت الوطن، مشيرة إلى أنه يجرى أيضا، التنسيق مع البنك المركزى، لاستقبال حوالات المصريين بالخارج لسداد مقدمات الحجز.

وتتضمن المرحلة الثامنة من "بيت الوطن" قطع أراض سكنية للأفراد، وأخرى "نشاط مختلط"، وأخرى لـ المقابر، والفيلات، فضلا عن وحدات سكنية متنوعة تتضمن إسكان فاخر، ومتوسط، وفوق المتوسط، ووحدات إدارية أخرى".

ومن المقرر أن يطرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد لـ مشروع بيت الوطن بـ9 مدن جديدة، هى: "القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - بدر - العبور الجديدة - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق – السادات".

ويجرى طرح قطع أراضٍ بنشاط مختلط فى مدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة هى "القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، وأكتوبر الجديدة".