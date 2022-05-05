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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /695664/هشام-إسماعيل-في-برنامج-كلمة-أخيرة-شخصية-فزاع-أصبحت-مقرر-دراسي

حل اليوم الفنان هشام إسماعيل ضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة قناة on-e وتحدث خلال الحلقة عن شخصية فزاغ التي يجسدها في مسلسل الكبير اوي.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات هشام إسماعيل في برنامج كلمة أخيرة

هشام إسماعيل وشخصية فزاع

وقال الفنان هشام إسماعيل، صاحب شخصية "فزاع" بمسلسل الكبير أوي وأحد النجوم المؤسسين للمسلسل منذ الجزء الأول منه، أن عمر الشخصية مرتبط بتطورها ومدى بقاءها عالقة في أذهان المشاهدين وقلوبهم بشكل كبير.

وتابع إسماعيل، قائلًا: “من حسن الحظ أن بدأ في التعاون مع الفنان أحمد مكي والمخرج احمد الجندي قبل الجزء الأول من مسلسل الكبير أوي من خلال فيلم «طير إنت» ومحمد سلام في مسرحية «قهوة سادة» وده ساعدني في تخطي الصعوبات من خلال إدارك عقلية وطبيعة الكوميديا دي وهو التقمص الشديد للشخصية بالجدية التامة والموقف الهزلي وده اللي اتطبق في «الكبير أوي» في أجواء الصعيد”.

وأردف، قائلًا: “مسلسل الكبير أوي في موسميه الأول والثاني تم كتابتهم بشكل مميز ومتقن ومبذلتش جهد كبير إلا ف ي بعض الافيهات مثل “أمر جنابك” وغيرها”.

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أما عن الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» الذي نال شعبية كبيرة وتصدر التريند العديد من المرات، وارتباط شخصية فزاع في أذهان الناس، مقارنة بأداء شخصية :البلتاجي" في مسلسل الاختيار 3 وشخصية "أنسي" في أحلام سعيدة، قال الفنان هشام إسماعيل: “الناس بتقول لي في الشارع يا أنسي في أحلام سعيدة لان شخصية "فزاع " تجاوزت فكرة الثبات الموسمي واصبحت شأنها شأن المقررات الدراسية وأصبحت راسخة".

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

ومن الجدير بالذكر، أن حقق الجزء السادس نجاح لم يكن يتوقع الجمهور وفريق عمل المسلسل، خاصة بعد غياب دنيا سمير غانم وعدم نجاح الجزء الخامس، ولكن مع ظهور مربوجة بدأ مسلسل الكبير أوي 6 يستحوذ على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.