جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط عدد من الأمبولات الدوائية

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى، برئاسه عاطف عبد الشافى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الدوائية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه2020 ولائحته التنفيذية رقم 430لسنه 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية.





وبناءً على مذكره مقدمة من بلال محمد ضاحى، رئيس قسم الأمن الجمركى، وأحمد حسن الغرابلى، مأمور مكافحة التهرب بالمطار، بالاشتباه فى قيام الراكب ا. م. ح مصرى الجنسية القادم من أبو ظبى، على رحله طائرة وييز إير، بتهريب كمية من الأدوية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية، أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة X_RAY بمعرفة حشمت محمد شيبة، مأمور الفحص بالآشعة، وحسن على أبو كريشه، مدير إداره الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء وكثافات متماثلة.

وقام عاطف عبد الشافى، مدير الجمرك بتكليف لجنة من أمير يسرى مفيد، رئيس قسم تفتيش الركاب، وأحمد محمد أمين، مأمور الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب، بحضور مقدمى الإخبارية، تبين وجود 100 أمبول دوائى تستخدم لعلاج البشره وفروة شعر الرأس داخل العلب الخاصة بها بحقائب الراكب، وبلغت قيمة المضبوطات 100 ألف جنيه.

وقرر محمد متولى، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنه2022، وحرره ناهد عطا محمود، مأمور تفتيش الركاب.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.