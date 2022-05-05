تبدأ الأحد.. تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، تجرى الامتحانات فى لجان مراقبة فى المدارس، مع التنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت الوزارة، طلاب الصف الرابع الابتدائى المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، بالاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية التى وفرتها للتدريب على نمط الأسئلة التى تركز على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، إضافة إلى منصة Discovery Education، المتاح عليها الكتب الإلكترونية لمادتى العلوم والرياضيات، والتى تسهل عملية تعلم الطلاب.

ويتولى موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى، من بنك أسئلة وزارة التربية والتعليم، وتجرى الامتحانات على مستوى المدرسة.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الرابع الابتدائى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الرابع الابتدائى كالتالى:-

الأحد 8-5-2022: اللغة العربية والتربية الدينية.

الإثنين 9-5-2022: العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 10-5-2022: الدراسات الاجتماعية و.ICT

الأربعاء 11-5-2022: اللغة الإنجليزية.

الخميس 12-5-2022: الرياضيات.

نظام التقييم للمتعلم

ووفقا للنظام التقييم الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم "التعليم الجديد 2.0" يجرى تقييم الطلاب وفقا للألوان التالية:-

1) اللون الأزرق: المتعلم فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات "الدرجة من 85 إلى 100".

2) اللون الأخضر: المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة "الدرجة: 65 إلى أقل من 85".

3) اللون الأصفر: المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم "الدرجة من 50 إلى أقل من 65".

4) اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم "الدرجة من 1 إلى أقل من 50".

عناصر تقييم الطلاب

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 عناصر يتم تقييم الطلاب وفقا لها، كالتالى:-

1) الاختبارات ويخصص لها نسبة 60% من المجموع.

2) المهام الأدائية ويخصص لها نسبة 35% من المجموع.

3) المواظبة على الحضور ويخصص لها نسبة 5% من المجموع.

بالإضافة إلى التقويم التكوينى، الذى يحدد وفق معدلات الأداء لمقرر القيم واحترام الآخر.

ويشترط على الطلاب حضور ما لا يقل عن 80% من الحصص المقررة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

شروط انتقال الطالب للصف الدراسى الأعلى

ووفقا للألوان التى يحصل عليها الطالب، تحدد وزارة التربية والتعليم مدى استحقاقه للانتقال للصف الدراسى الأعلى كالتالى:-

- ينتقل الطالب للصف الدراسى التالى فى حالة اجتيازه المقررات الدراسية "من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق".

- فى حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثانى، يعيد السنة الدراسية مرة أخرى.

- فى الفصل الدراسى الأول أعلنت النتيجة عن طريق الألوان فقط، لكن الدرجات والنتيجة النهاية تعلن فى نهاية الفصل الدراسى الثانى.