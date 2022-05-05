بالأسماء.. الأوقاف تفتتح الجمعة 6 مساجد

جدة - نرمين السيد - ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1-7-2021م حتى تاريخه 1049 مسجدا، منها 889 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و160 مسجدا صيانة وترميما، وهى على النحو التالى:- أولا: مساجد الإحلال والتجديد:- مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

1. نور الإسلام – العبابدة - القرين

2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق

3. موسى العراقى – البلاشون

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. الفتح الإسلامى – نجع المهدى - جهينة ثانيا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. عصام راضى – الجمالية

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. معتوق – أبنود – مركز قنا

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