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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695668/نهائي-كييف-يكرر-نفسه-ليفربول-يصطدم-بريال-مدريد-في-صراع-الفوز-بدوري-أبطال-أوروبا

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

دوت الخليج

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

نهائي دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 28 مايو الجاري في بارس، وذلك بعد أن كان سيقام في العاصمة الروسية موسكو، إلا أنه بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المباراة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

تشكيل ريال مدريد

كان ريال مدريد قد دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ميليتاو، ناتشو، كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل مانشيستر ستي

كما جاء تشكيل فريق مانشيستر سيتي الذي أعلن عنه المدير الفني للفريق بيب جوارديولا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، روبن دياز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فيل فودين، جيسوس.