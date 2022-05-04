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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695667/بالأسماء-مصرع-سيدة-وإصابة-12-بانقلاب-ميكروباص-ببني-سويف

لقت سيدة مصرعها واصيب ١٢ شخص اخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوى الشرقي، اليوم الأربعاء، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت 5 من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي " وفاء عز الدين" 27 سنة، جـــثـــــة هامدة، مقيمة بمحافظة سوهاج، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

فيما استقبلت طؤارى المستشفى، 12 من المصابين وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج وهم :ايمان ا، 12 سنة، وبها كدمات بالرأس، ومؤمن ا، 36 سنة، وبه إشتباه كسر بالترقوة و كدمات بالجسم، و حسين ص ، 10 سنوات، وبه كدمات و سحجات بالجسم، ومحمد احمد، 58 سنة، وبه كدمات و سحجات بالجسم، ورريتال و، 20 سنة،وبها كدمات و سحجات بالجسم، وشعبان حسنى، 35 سنة، وبه كدمات و سحجات بالجسم إشتباه كسر بالعمود الفقرى، وتيسير على، 21 سنة،وبها كدمات ش نزيف بالمخ، و زينب على، 4 سنوات، وبها كدمات و سحجات بالجسم، وعايدة فؤاد، 42 سنة،وبها جرح قطعى بالراس و سحجات بالجسم، وايمان احمد، 42 سنة، وحنين صلاح ، 10 سنوات، ومحمد على، 5 سنوات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال، وجار تحرير محضر بالواقعة.