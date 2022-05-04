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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695666/حقيقة-انفصال-ياسمين-صبري-وأحمد-أبو-هشيمة

فاجئت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها بتصرف غير متوقع صدم الكثير على موقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

دوت الخليج يكشف حقيقة انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ألغت الفنانة ياسمين صبري متابعة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وفاجئت الجميع أيضُا من متابعيها والجمهور بحذفها كافة الصور والفيديوهات التي كانت تجمعها بزوجها سواء في الرحلات الصيفية أو المناسبات الفنية بجانب صور عقد قرانهما وغيرها.

ويشار أن زواج الفنانة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة استمر لحوالي عامين أو أكثر وكان يجمعهما قصة حب تفاعل معها الكثيرين من الجمهور والمتابعين بالإضافة إلى الصور الرومانسية التي كانت تنشرها عبر صفحتها الرسمية.

انفصال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة ياسمين صبري احتفلت بعيد زواجها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر ديسمبر الماضي وذلك من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت كيك يوجد عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها وذلك عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية.

ويشار أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل وفيلم جديد لتعيش به انتعاشة فنية في عام 2022، حيث تقدم مسلسل جديد يحمل اسم الشادر وتظهر من خلال لأول مرة في شخصية بنت شعبية.

وتدور أحداث مسلسل الشادر حول 15 حلقة ومن المقرر أن يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية قريبًا، ويتولى إخراجه سامح عبد العزيز وتعود به لدراما رمضان بعد غياب حوالي عامين منذ مسلسل فرصة تانية الذي نافست به ضمن موسم رمضان 2020.

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وشاركها في بطولة مسلسل فرصة تانية عدد من النجوم مثل أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وعصام السقا وسارة الشامي وأحمد الشامي وأيتن عامر وآخرين.

ومن المقرر أن تلعب ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد عز ضمن أحداث فيلم صقر المحروسة والذي ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية.