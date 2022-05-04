انت الان تتابع تفاصيل خبر «أعظم تجربة».. أول تعليق لـ حازم إيهاب بعد مشاركته في مسلسل Moon Knight حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695658/أعظم-تجربة-أول-تعليق-لـ-حازم-إيهاب-بعد-مشاركته-في-مسلسل Moon-Knight

جسد الفنان حازم إيهاب في الحلقة الأخيرة من مسلسل مارفل Moon Knight من إخراج محمد دياب، وكان أول تعليق له بعد عرض الحلقة ممتن لله عز وجل وممتن لمحمد دياب.

دوت الخليج يرصد لكم أول تعليق للفنان حازم إيهاب بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight

حازم إيهاب في مسلسل Moon Knight

وعلق حازم إيهاب على مشاركته في مسلسل مارفل العالمي، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” قائلًا: "اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه من أعظم التجارب اللي الواحد اتعلم منها في حياته وعلى قد ما الدور صغير لكن خلت الحلم جوايا كبير أوي أوي إن دي مجرد بداية و إن اللي جاي هيبقى أحلى بكتير إن شاء الله".

وأردفت حازم قائلا: "حابب أشكر الأستاذ محمد دياب إنه وثق فيا وكان عايز يخرج مني أحسن حاجة".

وتابع: “حابب اشكر مراتي عشان تعبها معايا في رحلة كاستنج طويلة اوي بدأت من قبل المشروع بسنة تقريبا.. و طبعا العظيمة ريم العدل في كل حاجة عملتيها عشاني في المشروع ده”.

تفاصيل مسلسل moon knight

ويشار أن المخرج محمد دياب كان قد حرص على وجود عناصر مصرية وعربية خلال أحداث مسلسل Moon Knight الذي يشارك في إخراجه برفقة مجموعة من المخرجين العالميين، حيث ظهر الفنان أحمد داش، خلال أحداث الحلقة الثالثة.

واستعان المخرج محمد دياب بعدد من الأغاني المصرية والعربية التي تفاجأ بها الجمهور المصري من خلال أغنية الملوك التي يتعاون فيها مطرب المهرجانات عنبة والمطرب الشعبي أحمد سعد، وذلك في نهاية إحدى حلقات المسلسل بجانب أغنية ساعات ساعات للمطربة الراحلة صباح، وأغنية دورك جاي لمغني الراب ويجز.

وعلق المخرج عن وجود العنصر العربي في العمل وقال: “من أهم أسباب إن مصر تطلع بشكل مميز في مون نايت هو أن مهندسة الديكور ستيفانيا سيلا ومصممة الأزياء ميجان كاسبيرليك استعانوا بمصريين في الجزء الخاص بمصر.. كل مرة بلد عربي بيطلع بوجهة نظر غربية بيبقي مفيش التفات للفروق الصغيرة اللي بتفرق بلد عن بلد”.