«حياة كريمة» إشادات عالمية بالمبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - نجحت مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الوصول للعالمية بشهادة دوليه، والتى تعتبر أهم المبادرات الدولية لدعم الفئات المجتمعية المختلفة.





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