أخبار مصرية

«حياة كريمة» إشادات عالمية بالمبادرة الرئاسية

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محمد بدر 2022-05-04 23:04 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - نجحت مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الوصول للعالمية بشهادة دوليه، والتى تعتبر أهم المبادرات الدولية لدعم الفئات المجتمعية المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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