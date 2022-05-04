انت الان تتابع تفاصيل خبر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. رياض محرز يتقدم لمانشيستر سيتي ويصعب مهمة ريال مديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695660/نصف-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا--رياض-محرز-يتقدم-لمانشيستر-سيتي-ويصعب-مهمة-ريال-مديد

أحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

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يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

تشكيل ريال مدريد وجاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه كارلو أنشولوتي، المدير الفني للفريق كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ميليتاو، ناتشو، كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل مانشيستر ستي كما جاء تشكيل فريق مانشيستر سيتي الذي أعلن عنه المدير الفني للفريق بيب جوارديولا كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، روبن دياز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فيل فودين، جيسوس.

ليفربول في النهائي للمرة العاشرة في تاريخه

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

وينتظر فريق ليفربول الفائز من تلك المواجهة بين ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 28 مايو الجاري في بارس، وذلك بعد أن كان سيقام في العاصمة الروسية موسكو، إلا أنه بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المباراة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي حال صعود مانشيستر سيتي تكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يصعد فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري الأبطال.