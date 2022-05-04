انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إغلاق حساباته.. زوج منة عرفة: "اقفلوا حساب الست اللي بتنشر الرذيلة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695657/بعد-إغلاق-حساباته-زوج-منة-عرفة-اقفلوا-حساب-الست-اللي-بتنشر-الرذيلة

مازال محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة يثير ضجة وجدلا بسبب أزمته الأخيرة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي قرر إغلاق الحسابات الخاصة به بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تعليق زوج منة عرفة على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تعليق محمود المهدي زوج منة عرفة

علق محمود المهدي زوج منة عرفة على قرار إغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على “فيسبوك”، و”انستجرام”.

وكتب زوج منة عرفة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “قفلولي الفيس والتيك توك وبيحاولوا يقفلوا انستجرام عشان قولت كلمة الحق واتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف"، وذلك على صورة الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

بينما كتب على صورة بيان المجلس الأعلى التنظيم الإعلام الخاص بحساباته، قائلًا: “لما حسابي يتقفل كمان.. اقفلوا حساب اللي بيهاجم الإسلام.. واللي بيقدموا فن يسيء لأجيال والست اللي بتطلع تنشر الرذيلة على فيسبوك”.

إغلاق حسابات زوج منة عرفة

ويشار أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد أصدر بيان بإغلاق الحسابات الرسمية للفنان الشاب محمود المهدي، وذلك بسبب خرقه الأكواد والمعايير الإعلامية وبثه منشورات تمثل سبا وقذفا والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها.

ومن جانبها علقت النجمة إلهام شاهين عبر دوت الخليج حول قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث كانت بداية أزماته بعد أن تطاول في كلامه عنها، وقالت: “تركت الموضوع لنقابة المهن التمثيلية وهي التي تتحدث باسم جميع الفنانين وليس اسمي أنا فقط”.

اقرأ أيضًا

أبرزهم صبا مبارك وجمال سليمان.. حضور طاغي لنجوم الفن المصري بمهرجان مالمو «صور»

وتابعت قائلة: “والنقابة هي التي تتخذ القرار مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. والنقابة والمجلس يتخذوا القرار الصح المظبوط والعقاب لأي شخص مخطيء في حق الآخر ويقوم بالسب والقذف عن طريق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا دور النقابة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونحن نؤيدهم في ذلك”.

اقرأ أيضًا

إلهام شاهين تعلق عبر دوت الخليج على غلق حسابات زوج منة عرفة: "اتعمل الصح والمظبوط لعقاب المخطيء"