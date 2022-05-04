انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. 5 بنوك مركزية بدول الخليج ترفع سعر الفائدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695656/بعد-قرار-الفيدرالي-الأمريكي-5-بنوك-مركزية-بدول-الخليج-ترفع-سعر-الفائدة

أعلنت 5 بنوك مركزية بدول الخليج عن رفع أسعار الفائدة، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتطورات وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد.

دوت الخليج

البنك المركزي السعودي

وحديثًا، أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75 %، كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.

وأرجع البنك المركزي السعودي تلك الزيادة إلى أالرغبة المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

الكويت

في سياق متصل، قرر أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من 5 من مايو، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.

مصرف البحرين

كما أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، أنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس.

كما قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

قطر

وقرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

تأتي قرارات بنوك الإمارات والكويت والبحرين المركزية بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

البنك المركزي الأمريكي

أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، حيث سجلت أكبر زيادة في عام 2000، وكان الفيدرالي عقد اجتماعا استمر لمدة يومين، وسط توقعات باتخاذه.

دوت الخليج استمرار ارتفاع معدلات التضخم عكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة، وذلك وفق ما صرح به البنك الفيدرالي الأمريكي.