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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695655/النتيجة-تعني-تأهل-السيتي-إلى-النهائي-شوط-أول-سلبي-بين-ريال-مدريد-ومانشيستر-بـ-دوري-أبطال-أوروبا

انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد ومانشيستر سيتي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

دوت الخليج

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة كبيرة لفريق مانشيستر سيتي، والذي أهدر عدد من الفرص وسط تألق حاري ريال مدريد كورتوا.

فيما قام فريق ريال مدريد بإضاعة أكصر من هجة عن طريق كريم بنزيما وفينسيوس جينيور.

وفي حال انتهاء المبارة بهذه النتيجة، يصعد فريق مانشيستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول الإنلجيزي.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه كارلو أنشولوتي، المدير الفني للفريق كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ميليتاو، ناتشو، كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء لونين، فودياس، مارسيلو، ديفيد ألابا، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، يوفيتش، سيبايوس، رودريجو، ماريانو، كامافينجا.

تشكيل مانشيستر ستي

كما جاء تشكيل فريق مانشيستر سيتي الذي أعلن عنه المدير الفني للفريق بيب جوارديولا كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، روبن دياز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فيل فودين، جيسوس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: ستيفن، كارسون، ناثان آكي، رحيم ستيرلينج، جوندوجان، جريليش، زينشينكو، فرناندينيو، ريلي، بالمر، ماكيتي، لافيا.وحقق فريق ريال مدريد دورى أبطال أوروبا 13 مرة، بينما لم يحقق مانشيستر سيتي أي يطولة رغم وصوله إلى النهائي العام الماضي، لكنه هزم أمام فريق تشيلسي.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

ليفربول إلى النهائي

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

وينتظر فريق ليفربول الفائز من تلك المواجهة بين ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 28 مايو الجاري في بارس.