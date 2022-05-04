انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. حفل غنائي يجمع أحمد سعد وبهاء سلطان ورامي جمال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695654/غدا-حفل-غنائي-يجمع-أحمد-سعد-وبهاء-سلطان-ورامي-جمال

يقام حفل غنائي ضخم احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يجمع بين مجموعة من النجوم أصحاب الجماهيرية الواسعة وهم أحمد سعد وبهاء سلطان ورامي جمال، ومن المتوقع أن تنال إعجاب كل من يحضرها.

دوت الخليج يرصد حفل أحمد سعد ورامي صبري وبهاء سلطان وذلك خلال السطور القادمة

حفل أحمد سعد ورامي صبري وبهاء سلطان

يتم غدًا إحياء حفل غنائي ضخم يجمع بين كل من المطرب بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال وذلك بالحديقة الصينية، ومن المقرر تقديم باقة من أغانيهم بحضور كثيف من الجمهور.

أسعار تذاكر الحفل

ومن الجدير بالذكر، أن طرحت الشركة المنظمة للحفل البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه

الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه

الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه

وعلى الصعيد الآخر، انتهى المطرب أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان «حبينا ناس» والأغنية من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان «وسع وسع».

ويذكر أن المطرب رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "ولسه" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عبر قناته الرسمية والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

أحمد سعد يُرزق بمولودة جديدة

ومن الحدير بالذكر، أن أعلن الفنان أحمد سعد بوم السبت الموافق 30 من إبريل الجاري، أنه رزق بمولودة من زوجته علاء بسيوني، وسمى المولودة «عليا» وبهذا يصبح لديه 3 أطفال، حيث أنه رزق بـ أحمد وجودي من زوجته السابقة لبنى بيومي.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته بعد الولادة مباشرة، وهو يحملها على يديها ويؤذن في أذنها.

وقد علق على الفيديو قائلًا: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار”، وانهال عليه سيل من التعليقات التي تبارك له على المولودة الجديدة.