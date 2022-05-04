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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695653/بعد-طرح-أغنيتها-الجديدة-إليسا-متهمة-بالتطبيع-مع-الاغتصاب-والعنف

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لأزمة وانتقادات واتهامات بالتطبيع مع الاغتصاب والعنف بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

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اتهامات إليسا بالتطبيع مع الاغتصاب والعنف

طرحت الفنانة إليسا مؤخرًا أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “من أول دقيقة” وتتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد وبعدها انهالت عليها الاتهامات والهجوم العنيف بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت قد شاركت إليسا متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو يجمعها بـ سعد لمجرد ترويجا لأغنيتهما الجديدة وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة: “أجمل قصص الحب بتبدأ من أول دقيقة وبيخليك تتوه بين الحقيقة والخيال.. شاركونا بحبكم على أوديو الأغنية”.

إليسا وسعد لمجرد

واطلقت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على إليسا حيث كتبت إحدى الصفحات التي تدعم المرأة وحقوقها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “لم يكن منتظرا من فنانةٍ سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء”.

وأضافت: “ودعمهن مثل إليسا أن تسقط في فخ منح الشرعية لمتهمٍ بعدة قضايا اغتصاب مثل سعد لمجرد.. بضحكةٍ واسعةٍ، وغمرة حبٍّ وانسجام، ضربت إليسا بعرض الحائط شهاداتٍ لناجيات عديدات فضحن تعرّضهن للتعنيف والاعتداء الجنسي من قبل الفنان المغربي”.

وتابع التعليق: “صورةٌ مستفزةٌ ومخيّبة للآمال، عبارة عن إعلانٍ ترويجي للعمل المشترك، عكست استهانةً بقضيةٍ أخلاقية وإنسانية ونسوية”، وأضافت أيضًا: “ليه حد ممكن يعمل أغنية مع شخص متهم بأكثر من قضية اغتصاب واتحبس أكتر من مرة، وممنوع من دخول أكثر من دولة لنفس السبب؟”.

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جدير بالذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد تعرض لعدة أزمات أولها الاتهام بضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، ثم قضية اغتصاب لفتاة على أحد الشواطئ عام 2018 ثم اتهامه باغتصاب أخرى من أصول فرنسية في المغرب عام 2019، ليمنع بعدها سعد لمجرد من دخول فرنسا نهائيا.