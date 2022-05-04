أجواء المولد الشعبى تجذب السياح والمصريين بفنادق الغردقة (صور)

جدة - نرمين السيد - تتواصل فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالغردقة، ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية مولدا شعبيا للسائحين من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.





ضم ذلك ألعاب السيرك والمراجيح ومسرح العرائس وضرب الودع وألعاب المولد، وفقرات فنية وفلكور شعبى ورقص على أنغام المزمار البلدى وسط فرحة الجميع وتبادل التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتقاط الصور التذكارية فى سعادة غامرة. ومن جانبه أشار علاء الدين محمود مدير عام منتجعات سياحية بالغردقة، إلى أن المنتجعات السياحية تحرص دائما على خلق جو ترفيهى، لافتا أنه تم الاحتفال بالعيد الفطر بتنظيم مولد شعبى لنزلاء الفنادق من المصريين ومشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين رقصوا على أنغام الطبل والمزمار البلدى.

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