انت الان تتابع تفاصيل خبر في أكبر زيادة منذ عام 2000.. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.5% حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695652/في-أكبر-زيادة-منذ-عام-2000-البنك-المركزي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-05

أعلن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، حيث سجلت أكبر زيادة في عام 2000، وكان الفيدرالي عقد اجتماعا استمر لمدة يومين، وسط توقعات باتخاذه.

دوت الخليج استمرار ارتفاع معدلات التضخم عكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة، وذلك وفق ما صرح به البنك الفيدرالي الأمريكي.

أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018، وفي مارس الماضي رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وهذه الخطوة التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 في المائة وواحد في المائة.

وكان البنك المركزى الأمريكى، قد أبقى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالى الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.

وفي نتيجة كانت أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، أظهر تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 من 18 مسؤولًا يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023، على خلاف ما حدث في مارس الماضي حين توقع سبعة فقط ارتفاعًا واحدًا.

وبعد مناقشة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تم التوصل إلى إبطاء مشتريات المجلس من السندات لأول مرة، والذي يُعد بمثابة توجه المجلس نحو تشديد سياسته النقدية.

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.