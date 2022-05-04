انت الان تتابع تفاصيل خبر بداية المباراة.. ريال مدريد ومانشيستر سيتي في رحلة الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695649/بداية-المباراة-ريال-مدريد-ومانشيستر-سيتي-في-رحلة-الوصول-لنهائي-دوري-أبطال-أوروبا

انطلقت منذ لحظات مباراة إياب نصف نهائي بين فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي، والتي يستضيفها ملعب سينتياجو برنابيو، معقل الفريق الإسباني.

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وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه كارلو أنشولوتي، المدير الفني للفريق كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ميليتاو، ناتشو، كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء لونين، فودياس، مارسيلو، ديفيد ألابا، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، يوفيتش، سيبايوس، رودريجو، ماريانو، كامافينجا.

تشكيل مانشيستر ستي

كما جاء تشكيل فريق مانشيستر سيتي الذي أعلن عنه المدير الفني للفريق بيب جوارديولا كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، روبن دياز، لابورت، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فيل فودين، جيسوس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: ستيفن، كارسون، ناثان آكي، رحيم ستيرلينج، جوندوجان، جريليش، زينشينكو، فرناندينيو، ريلي، بالمر، ماكيتي، لافيا.وحقق فريق ريال مدريد دورى أبطال أوروبا 13 مرة، بينما لم يحقق مانشيستر سيتي أي يطولة رغم وصوله إلى النهائي العام الماضي، لكنه هزم أمام فريق تشيلسي.

ليفربول إلى النهائي

كان فريق ليفربول الإنجليزي، قد تمكن، أمس الثلاثاء، من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

وينتظر فريق ليفربول الفائز من تلك المواجهة بين ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 28 مايو الجاري في بارس.