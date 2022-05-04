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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695647/أبرزهم-صبا-مبارك-وجمال-سليمان-حضور-طاغي-لنجوم-الفن-المصري-بمهرجان-مالمو-صور

حضر مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في فعاليات الدورة الـ 12 منه، عدد من نجوم الفن المصريين، وجاء أبرزهم: صبا مبارك، وجمال سليمان، ونجلاء بدر وهشام ماجد وأحمد فتحي وأحمد مجدي والمخرج مجدي أحمد علي المخرجة نفين شلبي.

دوت الخليج يرصد حضور نجوم الفن المصري في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وذلك خلال السطور القادمة

نجوم الفن المصري في مهرجان مالمو

وكان من أبرز الحاضرين من نجوم الفن المصري، الفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد فتحي، كما حضر جمال سليمان ومنذر ريحانة، وصبا مبارك والعديد من نجوم الفن المصري الآخرين الذي كان لهم حضور طاغي في المهرجان.

ويشار أن مهرجان مالمو للسينما العربية سيعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية حيث تختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب الذي أخرجه هشام فتحي ومن بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني وعدد من النجوم.

وتضم فعاليات الدورة الـ 12 أيضًا، في البرنامج المعلن 56 فيلمًا منهم 31 فيلم طويل و25 فيلم قصير، وتشارك من خلالهم 14 دولة عربية مختلفة.

وكان قد تم تقسيم الأفلام بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة حوالي 12 فيلمًا، بينما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، بجانب أربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، وأربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام تستحق المشاهدة".

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مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

ويشمل المهرجان أيضًا عرض فيلمان في عروض المدارس، بجانب فيلمان في عروض جالا للافتتاح والختام، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كلا من المخرج المصري هاني لاشين، المنتجة المغربية رشيدة السعدي، الممثل السوري جمال سليمان، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة من المخرج العراقي قاسم عبد، والناقدة السورية ندى الازهري، المخرج الأردني محمود المسّاد، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج السعودي محمد سلمان، والمخرجة الجزائرية صوفيا جاما، والممثلة المصرية شيري عادل.