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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695646/قراري-أنقذنا-وأنقذ-العمارة-أول-تعليق-من-لميس-سلامة-بعد-حريق-منزلها

حرصت الإعلامية لميس سلامة أن تطمأن جمهورها ومتابعيها على تطورات ما حدث لها بعد حريق منزلها الهائل والخطير.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لـ لميس سلامة بعد حادث حريق منزلها

أول تعليق من لميس سلامة بعد حريق المنزل

كتبت الإعلامية لميس سلامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله إحنا بخير والكابوس خلص.. شقة أمي الشقة الوحيدة في العمارة اللي اتضرت”.

وأضافت وهي تروي تفاصيل الحريق الذي تعرض له منزلها: “لأن إحنا أول دور فطبعا الحريق طالنا والأجهزة اتحرقت والبيت طبعا غرق مياه عشان المطافي ينقذوه.. الحمد لله أني قدرت أفكر بسرعة أول ما شميت الدخان وفصلت الكهرباء وأخدت وأمي وبنتي نزلتهم الشارع بسرعة”.

واستكملت لميس سلامة تعليقها قائلة: “وده كان القرار اللي أنقذنا وأنقذ العمارة كلها لأن لو مكناش فصلنا الكهرباء كانت حصلت كارثة أكبر ولو مكناش نزلنا كان جرالنا حاجة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.

حريق منزل لميس سلامة وإنقاذها

يشار إلة أنه كان قد نشب منذ قليل حريق هائل وكارثي في منزل الإعلامية لميس سلامة في شارع شبين الكوم في محافظة الإسماعيلية، واستغاثت بمتابعيها والجمهور من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لميس سلامة عبر صفحتها الرسمية: “جماعة محتاجين النجدة والمطافي بسرعة اللي في الإسماعيلية أرجوكم عمارتنا في شارع شبين الكوم فيها حريق كبير.. حد يساعدنا”، وعادت لتكتب في منشور آخر: “محتاجين مطافي بسرعة أرجوكم الأسلاك بتنفجر”.

وتابعت: “حد في الإسماعيلية يساعدنا بسرعة أرجوكم المطافي عمارتنا بتولع وفيه انفجار” وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

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وفي سياق آخر، الإعلامية لميس سلامة تشارك في تقديم برنامج صباح البلد، المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية كما عملت في بداية مشوارها التليفزيوني كمراسلة وذلك أثناء عملها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه الشهير 90 دقيقة الذي كان يعرض عبر شاشة قناة المحور الفضائية واستمر التعاون بينهما لمدة تخطت الـ 10 سنوات.