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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695641/دخل-بنفسه-جوة-الحريق-لميس-سلامة-توجه-الشكر-لأحد-الضباط-بعد-إنقاذها

وجهت الإعلامية لميس سلامة الشكر لأحد الضباط الذي كان السبب في إنقاذها من حريق منزلها بشبين الكوم الذي تعرضت له اليوم الأربعاء، استغاثت عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن طريق بث مباشر.

دوت الخليج يرصد شكر لميس سلامة للضابط الذي أنقذها من الحريق

ضابط ينقذ لميس سلامة

نشرت لميس سلامة مجموعة صور لأحد الضباط الذي أنقذها من حريق المنزل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت قائلة: “أنا عايزة أشكر الظابط المحترم ده لإنه لما لاقي الموضوع كبير وعربيات المطافي مش ملاحقة لبس”.

وأضافت: “ودخل بنفسه جوة الحريق بقوله استني يافندم هيطفوها بالخراطيم قالي لازم ننقذ السكان وبقي يطلع الأجهزة من جوة بنفسه ويساعد الرجالة اللي معاه الله يباركله ويحفظه ويسترها مع ولاده".

واستكملت لميس سلامة: "تحية ليه ولكل الرجالة اللي معاه ولمأمور قسم ثان اللي في ثواني كان هنا وكل الظباط المحترمين اللي كانوا معانا النهاردة..الحمدلله".

حريق في بيت لميس سلامة

وكتبت لميس سلامة عبر فيسبوك: “جماعة محتاجين النجدة والمطافي بسرعة اللي في الإسماعيلية أرجوكم عمارتنا في شبين الكوم فيها حريق كبير.. حد يساعدنا”، وبعدها بدقيقتين كتبت لميس سلامة منشورا آخر: “محتاجين مطافي بسرعة أرجوكم الأسلاك بتنفجر”.

وعاودت الاستغاثة مرة أخرى، قائلة: “حد في الإسماعيلية يساعدنا بسرعة أرجوكم المطافي عمارتنا بتولع وفيه انفجار”.

كما صورت لميس بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، لسيارات الإطفاء وهي تحاول إطفاء الحريق بمساعدة أهالي المنطقة وأفراد الحماية المدنية الذين بدأوا في إخلاء المنزل من أسطوانات الغاز لتنفيذ عملية الإطفاء.

أول تعليق من لميس سلامة بعد حريق المنزل

ومن الجدير بالذكر، أن كتبت الإعلامية لميس سلامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله إحنا بخير والكابوس خلص.. شقة أمي الشقة الوحيدة في العمارة اللي اتضرت”.

وأضافت وهي تروي تفاصيل الحريق الذي تعرض له منزلها: “لأن إحنا أول دور فطبعا الحريق طالنا والأجهزة اتحرقت والبيت طبعا غرق مياه عشان المطافي ينقذوه.. الحمد لله أني قدرت أفكر بسرعة أول ما شميت الدخان وفصلت الكهرباء وأخدت وأمي وبنتي نزلتهم الشارع بسرعة”.

واستكملت لميس سلامة تعليقها قائلة: “وده كان القرار اللي أنقذنا وأنقذ العمارة كلها لأن لو مكناش فصلنا الكهرباء كانت حصلت كارثة أكبر ولو مكناش نزلنا كان جرالنا حاجة.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.