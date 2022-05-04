وفد سياحى فرنسى يزور منطقة أم البريجات الأثرية بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وأكد الشورة، أن الوفد الفرنسى أبدى الوفد إعجابهم الشديد بالآثار التى تحويها محافظة الفيوم، وأكدوا أن المحافظة بها آثار متميزة من مختلف العصور التاريخية، مشيرا إلى أن الفوج ضم 16 من السياح الفرنسيين وأن منطقة آثار أم البريجات تقع على بعد حوالى 170 كم جنوب غرب القاهرة وعلى بعد حوالى 30 كيلو مترا على الطرف الجنوبى من الفيوم، وأنها ظلت مأهولة بالسكان حوالى 3000عام منذ عام 1800 ق.م وحتى القرن الثانى عشر الميلادى.

وأوضح أنه بعد اكتشاف المنطقة فى عام 1899، قامت عدة بعثات إنجليزية وألمانية وإيطالية بإجراء حفائر متتالية، وكان آخرها البعثة الفرنسية - الإيطالية التى تعمل فى المنطقة منذ عام 1988 ولمدة 34 عاما ومن أهم اكتشافات البعثة خلال فترة أعمالها العثور على أعداد كبيرة من أوراق البردى.

وأشار إلى أن منطقة أم البريجات الأثرية تضم مجموعة من المنازل والحمامات والمقاصير الدينية ومعبد كبير للمعبود "سوبك" وقد بدأت الحفائر العلمية المنظمة فى المنطقة منذ عام 1929 وحتى الآن.