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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695644/قبل-حفله-اليوم-عمرو-دياب-يعزف-على-البيانو-في-أحدث-ظهور-له

روج الفنان عمرو دياب لحفله الغنائي الجديد المقرر أن يحييه اليوم الأربعاء في الكويت بعد أن تألق في حفل بالإمارات أمس الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد استعدادات عمرو دياب لحفله في الكويت حفل عمرو دياب في الكويت شارك الفنان عمرو دياب متابعيه وجمهوره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يروج من خلالها لحفله الجديد في دبي. وظهر في الصورة التي نشرها، يعزف على البيانو وعلق قائلا: "في الطريق إلى الكويت"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسه لحفله الجديد في الكويت. يشار أن حفل عمرو دياب اليوم الأربعاء يعد الحفل الثاني لـ عمرو دياب ضمن حفلات عيد الفطر المبارك حيث أحيا أمس الثلاثاء حفلا غنائيًا في الاتحاد أرينا داخل الإمارات. حفلات عمرو دياب عيد الفطر وظهر عمرو دياب في حفله أمس يقدم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "هتدلع"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل وذلك بعد أن طرحها مؤخرا فالأغنية هي أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي. كما تألق خلال الحفل بعدد من أغانيه الشهيرة القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها ومنها “أنت الحظ"، “هتدلع” و "يا أنا يا لأ"، “رايقة”، “الدنيا بترقص”، اتقل، وسهران وغيرها من أغانيه المميزة. يذكر أن الهضبة عمرو دياب كان قد تصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل وموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” وذلك بعد طرح أغنيته الجديد بعنوان "هتدلع" احتفالا بعيد الفطر لعام 2022. اقرأ أيضًا منهم هشام ماجد ومحمد سلام.. تعرف على النجوم المصريين المشاركين بمهرجان مالمو أغنية هتدلع لـ عمرو دياب من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، ويشار أن حفل عمرو دياب الذي أحياه أمس الثلاثاء في ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في أبو ظبي شهد حضورا جماهيريا واحتشاد الآلاف فى ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات. ومن جانبها الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب كانت قد أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة وصعد الهضبة إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره وهتافات كما رددوا معه أغانيه الشهيرة طوال الساعتين.

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