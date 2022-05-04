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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695637/الليلة-بشرى-ضيفة-برنامج-B-My-Guest-على-روتانا-سينما

تحل اليوم الفنانة بشرى ضيفة برنامج B My Guest مع الإعلامي بلال العربي، عبر شاشة قناة روتانا سينما، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بإقبال جماهيري كبير، نظرًا لشعبية بشرى الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم حلول بشرى ضيفة برنامج B My Guest مع المذيع بلال العربي

بشرى ضيفة برنامج B My Guest

وتتحدث بشرى خلال الحلقة عن الموت، وتقول خلال الحلقة أنها متصالحة مع فكرة الموت، كما تكشف العديد من أسرار حياتها الشخصية، وعن بعض المواقف المحرجة التي عرضت لها.

ومن الجدير بالذكر، أن حرصت الفنانة بشرى أن توجه رسالة شكر للمخرج محمد دياب بعد أن ذكر اسمها في لقاء تلفزيوني له وتحدث عنها خلال حواره.

بشرى والمخرج محمد دياب

وكان المخرج محمد دياب قال في لقائه التلفزيوني الأخير أن بشرى هي كانت أول مَن آمن به وأنتج له أول فيلم في حياته والذي حمل اسم “678”، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا.

وأضاف: “الفنانة بشرى ربنا يكرمها اقتنعت بيّا وقالتلي هنتجلك أول فيلم مع شركة نيوسينشري، وروحت أول يوم يا جماعة وأنا عمري ما كنت مسكت كاميرا في حياتي، الناس كانت بتضحك، بس أنا كنت واثق في نفسي، كنت عارف إني هطلع قدام الكاميرا صدق، وهخلي الممثلين يبقوا صادقين”.

وضم فيلم 678 في بطولته عدد من النجوم مثل بشرى ونيللي كريم وناهد السباعي وماجد الكدواني وسوسن بدر وباسم سمرة وأحمد الفيشاوي ويارا جبران وآخرين.

رسالة بشرى لمحمد دياب

وعلقت بشرى على صورة المخرج محمد دياب التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “سمعت الحوار كله واتفاجئت في الدقيقة 1:48 في نهاية الحوار إنك جبت سيرتي بالخير.. بشكرك من قلبي”.

وأضافت قائلة: “لأنك ابن أصل وعندك أخلاق قبل ما يكون عندك فكر وموهبة وحقيقي بفخر وبفرح بكل إنجازاتك ونجاحاتك لأنك مختلف ودؤوب وبتذاكر بضمير ومش مستعجل وعندك عرفان حقيقي لكل اللي ساهم أو ساعد في مشوارك”.

وتابعت: “أنت نموذج حقيقي للذكاء والأخلاق والموهبة مجتمعين.. أثرت فيا بمجرد تذكرك ليا في وقت ناس كتير مصابة بذاكرة السمك في زمن التلاهي واللخبطة.. شكرا محمد دياب.. مش هنسى إن جائزة أحسن ممثلة كانت بفضل اجتهادك وإيمانك بيا كممثلة زي ما أنا آمنت بيك وغامرت بيك كمخرج لأول مرة في فيلمنا اللي بعتبر إن أنت ابوه وأنا أمه 678”.ومن جانبه المخرج محمد دياب.