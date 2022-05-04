اكتشاف نقطة تفتيش وبقايا معبد و85 مقبرة من عصر بطليموس الثالث بسوهاج

جدة - نرمين السيد - كما قامت البعثة باستكمال أعمال الحفائر الخاصة بالكشف عن بقايا المعبد البطلمى والذى نجحت بعثات المجلس الأعلى للآثار فى الكشف عن أجزاء منه خلال مواسم حفائر سابقة فى أوائل ألفينيات القرن الحالى.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات اليوم، إن نقطة التفتيش المكتشفة عبارة عن مبنى من الطوب اللبن والآجر يشبه ما يسمى بمبنى البرج (Tower House)، تم بناؤه بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور بين حدود الأقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة الملاحة فى النيل.

وأضاف أن المعبد المكتشف تم تكريسه للإلهة إيزيس وهو يعود لعصر الملك بطليموس الثالث (يورجتيس) ويمتد بطول 33م وعرض 14 م، بمحور من الشمال إلى الجنوب.

أما عن تخطيطه فقال الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار إنه يتكون من صالة مكشوفة مستطيلة الشكل يتوسطها صف مكون من أربعة أعمدة يليه صالة مستعرضة يتوسطها عمودين تؤدى إلى قدس الأقداس ويتوسط المعبد من الغرب سلم وشكلت أرضية المعبد من البلاطات الحجرية من الحجر الجيرى المحلى.

وخلال أعمال الحفائر عثرت البعثة فى الجهة الشمالية للمعبد على حوض للتطهير من الحجر الجيرى ولوحة نذرية للمعبد، كما عثرت فى الناحية الشمالية على عدد 5 أوستراكات عليها كتابات بالخط الديموطيقى، بالإضافة إلى 38 عملة معدنية تعود إلى العصر الرومانى وجزء صغير من عمود من الحجر الجيرى بالإضافة إلى الكشف عن بعض العظام الحيوانية، والتى تبين من خلال دراستها أنها كانت تمثل طعام كهنة المعبد.

من جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن البعثة نجحت كذلك فى الكشف عن بيوت أحد رؤساء العمال وعدد من بقايا الأوراق الخاصة بأسماء العمال ورواتبهم ومهامهم، بالإضافة إلى ما يقرب من 85 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة منذ نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمى، تباينت تخطيطها فمنها مقابر محفورة فى عدة مستويات فى الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهى بغرفة للدفن.

وقد عثر بداخل المقابر التى تعود للعصر البطلمى على عدد 30 بطاقة مومياوات والتى كانت تعد بمثابة تصريح للدفن مكتوبة باللغة اليونانية القديمة فقط والخط الهيراطيقى والديموطيقى مع بقايا رفات آدمية وبقايا مومياوات وعادة ما تتضمن تلك البطاقات اسم المتوفى واسم والده أو والدته وموطنه ومهنته وعمره عند الوفاة بالإضافة إلى بعض الأدعية الخاصة بالآلهة المصرية القديمة.

وقد قامت البعثة كذلك ببعض أعمال التوثيق لمجموعة من المحاجر الموجودة بالموقع منها محجر للملك رمسيس الثالث من الأسرة الـ19، حيث قامت البعثة بتنظيفه وتقوية اللوحة الصخرية الخاصة برمسيس الثالث والذى تم ذكرها فى برديه هريس بأن الملك رمسيس الثالث أوفد 38 عاملا ماهرا من عمال المحاجر لهذه المنطقة (جبل هريدى) لقطع الأحجار لبناء معبد له فى الإقليم العاشر، بالإضافة إلى ثلاثة محاجر بطلمية لكل من ( بطليموس الثالث والرابع والخامس وبطليموس الثانى عشر) مما يثبت أن منطقة جبل الهريدى كانت مصدرا للأحجار فى العصر البطلمى نظرا لجودة الأحجار بهذا الموقع.