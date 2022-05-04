النقل توجه رسالة تحذير للمواطنين

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام مزلقان السكك الحديدية أو السير عكس الاتجاه أثناء إغلاقها، حتى لا يؤدى إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.





وأوضحت وزارة النقل -فى بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقها الوزارة تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان، حتى لايؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

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