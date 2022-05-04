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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695601/تعدي-صارخ-والتصدي-له-واجب-سامح-عاشور-يستنكر-اقتحام-الكيان-الصهيوني-المسجد-الأقصى

دوت الخليج

تعدي صارخ والتصدي له واجب.. سامح عاشور يستنكر اقتحام الكيان الصهيوني المسجد الأقصى

جاء ذلك خلال صفحته الشخصية فيس بوك معلقا:” إقتحام المسجد الأقصي ورفع الأعلام الإسرائيلية وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي في باحة المسجد يمثل تعدي صارخ لحرمة المسجد واستفزاز لمشاعر الفلسطنيين مسلمين ومسيحيين واستفزاز لكل المسلمين حول العالم. التصدي له واجب”.

سامح عاشور يعلن ترشحه لنقابة المحامين رسميا

هذا وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، ترشحه، رسميًا، لمنصب نقيب المحامين، مضيفًا :"هذا القرار أعرف أعدائه وأعرف مسئوليته و أقدر تقديرًا كبيرًا ما طلبه منى زملائى، عشت للمحاماة و إيمانى بأنها رسالة و أعتز بها وإنتسابي اليها، لن أقبل أن تضيع نقابة المحامين و لا أن يضيع أحد هذه الحقوق و لا الاستحقاقات".

بعد هذا الإعلان، يكون المحامي سامح عاشور قد عرض مقعده في مجلس الشيوخ للإخلاء "مستقبلًا"، خاصة وأن القانون يشترط التفرغ اللازم لهذا العمل التننفيذي "نقابة المحامين"، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية المجالس النيابية.

بذلك يصبح سامح عاشور ملزمًا بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلانه الترشح على منصب نقيب المحامين، وذلك بالنظر إلى قضايا مماثلة أصدرت فيها المحكمة الإدارية حكمًا قاطعًا يمنع الجمع بين منصب النقابة وعضوية البرلمان، ومنها محمد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب نقابة الصحفيين، وأحمد عثمان على منصب نقيب المهندسين واستبعاد النائب إيهاب منصور من الترشح على منصب نقيب مهندسي الجيزة.