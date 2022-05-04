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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695595/حكيم-من-احتفالية-عيد-الفطر-سعدت-وتشرفت-بوجودي-مع-الأب-والرئيس-السيسي

أعرب مطرب الأغنية الشعبية، الفنان حكيم عن سعادته وفخره بتواجده مع السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد سعادة الفنان حكيم بالتواجد مع الرئيس السيسي من احتفالية عيد الفطر.

حكيم يهنئ السيسي بعيد الفطر

نشر حكيم صورة تجمعه بالرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "مين صاحي دلوقتي علشان يقول للمصريين كل سنه وانتوا طيبين، تشرفت وسعدت بوجودي مع الأب والرئيس عبدالفتاح السيسي فى احتفالية عيد الفطر الرائعة التي ضمت أسر الشهداء وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع".

واختتم حكيم قائلا: "كل سنه وحضرتك طيب ياريس وعيد سعيد على كل المصريين".

حكيم يطرح راية ونسر

على الصعيد الآخر، طرح المطرب حكيم أغنية “راية ونسر”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك تزامنًا مع عيد تحرير سيناء. وكتب حكيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق: “راية ونسر علمك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله.. كل سنة وجيش مصر في انتصارات.

وتقول كلمات الأغنية:

راية ونسر.. علمك يا مصرمرفوع بنصر بعون الله أمن وأمان في كل مكان .. جرس أذان ذكر وصلاة الله .. الله .. الله .. الله على رجالة مصر الله الله .. الله .. الله .. الله قالها الجيش والشعب معاه .. قالها الجيش والشعب معاه الجيش المصري الجبار ..اللي ماسك بإيديه في النار عاش... عاش .. ليل ونهار واقف عالجبهة الجيش اللي صنع رجالة .. ليها كلمة وهدف ورسالة عاش ... عاش .. غير لله ماحناش الجبهة الجيش المصري الجبار .. اللي ماسك بإيديه في النار عاش ... عاش .. ليل ونهار واقف عالجبهة الجيش اللي صنع رجالة .. ليها كلمة وهدف ورسالة عاش... عاش .. غير لله ماحناش الجبهة بالبيادة وبالباريه .. عاش ... عاش صاحي وسلاحه في ايديه .. عاش ... عاش عاش بيفدي الناس بحياته .. المهم يعيشوا اخواته واللي دور مكن المصانع .. عاش ... عاش واللي زرع القمح اللي طالع .. عاش ... عاش اللي بيربي وبيعلم .. اللي بالحق بيتكلم عاش ... عاش الجيش المصري الجبار .. اللي ماسك بإيديه في النار عاش ... عاش .. ليل ونهار واقف عالجبهة الجيش اللي صنع رجالة .. ليها كلمة وهدف ورسالة عاش ... عاش .. غير لله ماحناش الجبهة دور مصانعك .. عمر في ارضك جيشك وشعبك .. الكل جمبك .. ازرع وخضر .. علم وكبر .. بلدك بتكبر .. الله ينور الجيش المصري الجبار .. اللي كامش بأيديه في النار عاش ... عاش .. ليل ونهار واقف عالجبهة الجيش اللي صنع رجالة .. ليها كلمة وهدف ورسالة عاش ... عاش .. غير لله ماحناش الجبهة دوت الخليج المصدر : كلماتى دوت كوم