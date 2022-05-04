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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695587/التضامن-الاجتماعى-نظمنا-17-معسكرا-لدمج-ذوى-الإعاقة مع-غيرهم-من-الطلاب

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعمية، أن الوزارة قامت بأنشاء عدد كبير من الوحدات التابعة للوزارة داخل 29 جامعة مصرية ومن بينهم 25 جامعة حكومية و3 فروع لجامعة الأزهر، بالأضافة إلى جامعة خاصة.

التضامن الاجتماعى: نظمنا 17 معسكرا لدمج طلاب ذوى الاعاقة مع غيرهم من الطلاب

وأضاف الدكتور صلاح هاشم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذه الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هذه الوحدات تعمل على تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية للطلاب والعاملين وهيئة التدريس، موضحا أنه يتم العمل على عدة محاور ومن بينهم محور التمكين الاقتصادى.

وتابع أن هذه الوحدات تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة للطلاب ذوى الإعاقة داخل هذه الجامعات من خلال الربط الشبكى، موضحا أنه يمكن للطلاب تسجيل بيانتهم للاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى للطلاب.

ولفت إلى أن هذه الوحدات تقوم أيضا بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير قادرين، خاصة الطلاب ذوى الإعاقة ، مضيفا أن هذه الوحدات قامت بسداد مصروفات لأكثر من ثلاثة ألاف طلاب ذوى الإعاقة ، بالأضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مختلفة للطلاب مجانا سواء سماعات أو الكراسى المتحركة أو غيره من الأجهزة المختلفة.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم أن الأجهزة التعويضية التى تقوم وحدات التضامن الاجتماعى بتوفيرها للطلاب ذوى الاعاقة هى أجهزة مكلفة للغاية، لافتا إلى أن سعر الكرسى المتحرك يزيد عن 30 ألف جنية، بينما يتراوح سعر السماعات من ستة ألاف إلى 12 ألف جنية.

وأشار الدكتور صلاح هاشم إلى أن هذه الوحدات تعمل على تنفيذ وتنظيم معسكرات للطلاب ذوى الإعاقة وتهدف هذه المعسكرات الى تحقيق الدمج الاجتماعى بين الطلاب ذوى الاعاقة وغيرهم من الطلاب، موضحا أن الوزارة قامت بالفعل بتنفيذ 17 معسكر على مستوى الجامعات المصرية.

وزارة التضامن تعلن عن استفادة 12 ألف طالب من خدمات وحدات التضامن بالجامعات المصرية

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج قد أستعرضت اليوم الأربعاء تقريرا حول الأنشطة التى تم تنفيذها للأشخاص ذوى الاعاقة فى الجامعات المصرية، ولقد وصل عدد المستفدين من وحدات الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى الجامعات المصرية إلى 12 ألف طالب.