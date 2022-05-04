منظومة «التأمين الصحى الشامل» تتحدى الأزمات العالمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال تطبيق المنظومة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأكد وزير المالية أن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى قوى وصلب ومطمئن.





وتستهدف المنظومة تحقيق حلم توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، وتُغطى أكثر من 3 آلاف خدمة تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء. ولا يتحمل المُشترك فى المنظومة أعباء مالية باهظة فالحد الأقصى لمساهمته لا يتجاوز 300 جنيه، وتسمح المنظومة الجديدة للمريض بالسفر للعلاج فى الخارج إذا استدعت حالته. ويتم إطلاق حملات ميدانية بالمحافظات للتعريف بالمنظومة وكيفية الانضمام إليها، وتقوم المنظومة على عدم احتكار الدولة لتقديم الخدمات وإشراك القطاعين العام والخاص. يذكر أن المرحلة الأولى تضم «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية جنوب سيناء وأسوان والسويس»، كما يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل فى محافظنى بورسعيد والأقصر، ويجرى حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا فى الإسماعيلية بعد نجاح التشغيل التجريبى.

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