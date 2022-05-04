توريد 27 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم حصاد 95 ألفا و644 فدانا من إجمالى الأراضى المنزرعة بالقمح والبالغ مساحتها 423 ألفا و222 فدانا، بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضى، حيث شهدت صوامع وشون المحافظة إقبالا من المزارعين لتوريد محصولهم من القمح حيث تم توريد 27 ألفا و102 طن.





وأضاف غراب -فى بيان اليوم الأربعاء- أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسما استثنائيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، كما تم عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه حتى لا يحدث فاقد، وتوعيتهم بالطرق الآمنة لنقل المحصول بعد حصاده.

وأكد المحافظ أنه تم تسكين مهندس زراعى فى كل شونة وصومعة لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أية عقبات أمام منتجى القمح كما تقرر تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات الزراعية والجهة المسوقة وقبانى وأمين الشون تتولى وزن الغلال وتحديد درجة نقاوتها لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب بإعداد خريطة جغرافية موضح بها كميات القمح المنزرعة والكميات المقرر توريدها وذلك خلال أسبوع من تاريخه لإحكام السيطرة على التسويق وضمان توريد الكميات المطلوبة، مضيفا" أن تحديد خريطة جغرافية للحصاد تساعد فى تحديد خطوط سير تشوين القمح بالصوامع والشون وذلك لتفادى حدوث التكدس والزحام أمام نقاط التجميع".

وقال" إنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أية كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ على المركز الأول الذى تحظى به المحافظة فى الإنتاجية والتوريد سنويا، وأضاف أن الصوامع والشون سوف تظل أبوابها مفتوحة حتى منتصف يوليو المقبل".