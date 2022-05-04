الإسكان تنفذ 30 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بريف أسوان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك إلى جانب عشرات المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية بأسوان، ومنها مشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة أسوان، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان، تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه كلح القارة والخرازة والدقاديق، وتم تسليم محطة مياه كلح القاره، ويجرى تسليم الخرازة والدقاديق، ويتم تنفيذ 3 آبار بكلابشة، ومحطة مياه مدمجة السباعية والبصيلية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى، وهى، صرف صحى كيما 1، وصرف صحى كيما 2، وصرف صحى كيما 3، وصرف صحى بلانة، وصرف صحى الكاجوج، وصرف صحى المحاميد، وصرف صحى الرديسية، وصرف صحى المويسات، وصرف صحى توشكى وأبوسمبل، مشيرا إلى أنه تم أيضا بمحافظة أسوان، الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا لصرف صحى الحضر.

من جهته، قال إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة أسوان، 14 منطقة ريفية، يقطنها 64.4 ألف نسمة بما نسبته 7.3 % من سكان المناطق الريفية.