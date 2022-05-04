دورة بالأوقاف: بناء الشخصية المصرية يحتاج إلى فهم القوانين ومواجهة الفساد

جاء ذلك فى الدورة التدريبية والتثقيفية المتنوعة التى تنظمها وزارة الأوقاف للفوج الحادى عشر للإداريين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بحضور الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسمير مصطفى الرفاعى المستشار القانونى، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.
وفى كلمته أكد الدكتور محمد عزت، أن وزارة الأوقاف تشهد نقلة نوعية فى مجال التدريب،مبيناً أن التدريب لم يعد يقتصر على الأئمة فحسب بل شمل الواعظات، والإداريين، والطلبة الوافدين، مبيناً أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من نقلات نوعية فى التدريب للحفاظ على التأهيل المستمر لجميع العاملين بها، ورفع المستوى العلمى والمهنى والإدارى لهم، وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية والمعايير الحديثة الأكثر تطورًا، بما يتواكب مع تطورات العصر ومستجداته، وما يطرأ على الساحة من قضايا معاصرة.
وأوضح عزت، أن الإخلاص سبب فى نجاح الأعمال فقد قال أحد الحكماء: اشتد على نفسك قبل أن يشتد عليك الناس، مبيناً أن الشدة على النفس تعنى اهتمام الإنسان بكل ما يسند إليه من الأعمال، مؤكداً أن الإخلاص سبب فى تحقيق ما يتمنى الإنسان، موضحًا أن بناء الشخصية يحتاج إلى فهم القوانين المصرية المنظمة للمجتمع بما يسهم فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.
وفى كلمته أكد سمير مصطفى الرفاعى المستشار القانونى بوزارة الأوقاف أن الحفاظ على مال الوقف يتحقق بالتطبيق الصحيح للقانون الإدارى، مبيناً أن ضبط العمل الإدارى يحافظ على المال العام، وأن واجبات ومسئوليات الموظف العام هى مواجهة أى فساد أو إهمال بمنتهى الحسم، مع الأخذ بقوة فى اتجاه ضبط الأمور على المستوى الميدانى، من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق القانون على الجميع.
واوضح أن ضياع المال العام إهمالاً كضياعه اختلاسًا، مؤكداً أن الهدف الأسمى للوزارة هو منع الخطأ قبل حدوثه لا تصيد الأخطاء للعاملين بها.
وفى كلمته أكد الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حريص على تدريب العاملين بالوزارة فى جميع المجالات، مؤكداً أن الوزارة تشهد تميزًا إداريًا غير مسبوق فى عهد معاليه بما يحفظ لكل موظف حقوقه الإدارية كاملة، وأن الوزارة ماضية بكل قوة فى أداء رسالتها والتى تهدف إلى بناء الإنسان، ورفع الوعى وتنميته لدى جميع العاملين بالوزارة، للقيام بالدور المنوط بهم فى خدمة المجتمع ورفعة شأن الأوطان.
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