حصاد وتوريد القمح بالمحافظات فى ثالث أيام العيد (صور)

وأكد الشناوى على توجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لتوعيتهم باستخدام الميكنة فى الحصاد لتقليل الفاقد والهدر والمحافظة على جودة نقاوة المحصول وأيضا تشجيعهم على التوريد وإزالة أى عقبات تواجههم والتأكد من تقاضى ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة.
وأشار الشناوى إلى أن المحصول مبشر بالخير هذا العام حيث قامت كافة الإدارات المعنية فى الوزارة بدورها فى رعاية هذا المحصول الاستيراتيجى منذ الزراعة حتى الحصاد بداية من توفير التقاوى الجيدة واتباع السياسة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة مع متابعة الحالة المرضية للمحصول وإصدار التوصيات والإرشادية الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة.
وتابع الشناوى أيضا تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد والتصدى بكل حزم لأى حالة تعد مع الإزالة الفورية فى المهد وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع حرمانهم من دعم الأسمدة والتموين.
وتابع كذلك الأسمدة والتأكد من توافرها وشدد على ضرورة المرونة فى صرفها قبل موسم زراعة المحاصيل الصيفية.
ورافق رئيس الخدمات والمتابعة خلال الجولة كل من: الدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعة فى كفر الشيخ والمهندس بدر محمد مدير مديرية الزراعة فى البحيرة والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية.
وفى سياق متصل تابع اليوم مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات كل فى نطاق محافظته، عمليات حصاد القمح والمرور على الحقول والتواجد مع المزراعين أثناء الحصاد وكذلك متابعة إجراءات التوريد بحد ادنى 12 أردب للفدان بالتعاون مع وزارة التموين.
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