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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695588/السيطرة-على-حريق-شب-في-منزل-بقرية-الجزيرية-بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الجزيرية بقنا.

دوت الخليج تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الجزيرية بقنا وانتقال قوة من الحماية المدنية بقنا والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلي المنازل المجاورة. النيابة العامة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق

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