انت الان تتابع تفاصيل خبر حازم إيهاب ظابط شرطة في مسلسل Moon knight الحلقة الأخيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695584/حازم-إيهاب-ظابط-شرطة-في-مسلسل-Moon-knight-الحلقة-الأخيرة

دوت الخليج يرصد ظهور الفنان حازم إيهاب في الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon knight.

مسلسل moon knight

ويشار أن المخرج محمد دياب كان قد حرص على وجود عناصر مصرية وعربية خلال أحداث مسلسل Moon Knight الذي يشارك في إخراجه برفقة مجموعة من المخرجين العالميين، حيث ظهر الفنان أحمد داش، خلال أحداث الحلقة الثالثة.

واستعان المخرج محمد دياب بعدد من الأغاني المصرية والعربية التي تفاجأ بها الجمهور المصري من خلال أغنية الملوك التي يتعاون فيها مطرب المهرجانات عنبة والمطرب الشعبي أحمد سعد، وذلك في نهاية إحدى حلقات المسلسل بجانب أغنية ساعات ساعات للمطربة الراحلة صباح، وأغنية دورك جاي لمغني الراب ويجز.

وعلق المخرج عن وجود العنصر العربي في العمل وقال: “من أهم أسباب إن مصر تطلع بشكل مميز في مون نايت هو أن مهندسة الديكور ستيفانيا سيلا ومصممة الأزياء ميجان كاسبيرليك استعانوا بمصريين في الجزء الخاص بمصر.. كل مرة بلد عربي بيطلع بوجهة نظر غربية بيبقي مفيش التفات للفروق الصغيرة اللي بتفرق بلد عن بلد”.

وتابع المخرج محمد دياب: “مهندس الديكور علي حسام ومصممة الأزياء ريم العدل كانوا عين مصرية فرقت كتير في المصداقية وزي كل مصري اختارته يبقي معانا في رحلة مون نايت أظهروا إن عندنا مهارات بشرية ممتازة ينقصها تبقي جزء من نظام.. شكرا لستيفانيا وميجان ولريم وعلي”.

قصة مسلسل Moon knight

يدور المسلسل حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، ثم يمنح قوى خارقة من إله القمر المصري، لكنه سرعان ما يكتشف أن هذه القوى يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.- ويلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو الفنان الذي رُشح لأربع جوائز أوسكار.- Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.