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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695582/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-إنبي-فى-الدوري-المصري

يدخل نادي الزمالك مباراته القادمة أمام نظيره إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويم الثلاثاء الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

الأهلي 33 نقطة

فيوتشر 32 نقطة

سموحة 27 نقطة

البنك الأهلي 23 نقطة

فاركو 23 نقطة

طلائع الجيش 22 نقطة

إنبي 20 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

المصري 19 نقطة

الاتحاد السكندري 19 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 18 نقطة

الجونة 17 نقطة

المقاولون العرب 16 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

مصر المقاصة 10 نقاطة.