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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695590/تعيين-36 شابا-وصرف-664-ألف-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-بشمال-سيناء

استعرض الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا مقدم من مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، يفيد ببتعيين 36 شاباً ، منهم 3 شباب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 71 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

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وأشار التقرير المقدم من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية إلي إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، حيث قامت باستخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و 11 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة ، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 664 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 664 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل ، وتلقى شكوتين عمالية ما زالتا تحت البحث والدراسة ، أما عن السلامة والصحة المهنية، فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 520 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

القوى العاملة: تعيين 36 شاباً وصرف 664 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

وكان قد أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الوزارة تستهدف مع نهاية 2022، تدريب نحو 100 ألف خريج وفني، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجي الكليات مجانا تم طرحها مؤخرا.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتدريب نحو 300 شاب ذو كفاءة عالية بالتعاون مع شركات "أوراكل" و"سيسكو"و"هواوي"، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم في تدريب باقي الشباب من المتدربين، حيث يتم استخدام هؤلاء المدربين في تدريب المتدربين أون لاين.

وقال الوزير : إن المنح التدريبية المقدمة، تشمل مجالات الأمن المعلوماتي، والأعمال الهندسية، والذكاء الصناعي، وتحليل البيانات، والتعامل مع الداتا كبيرة الحجم، وتصميم الأساس، وتصميم الأشكال المعدنية "لخريجي المدارس الفنية، وكليات الفنون التطبيقية"، والمعماري، كما أننا لدينا برنامج تدريبي في مجال صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات في ذلك القطاع، وآخر في مجال السياحة.

وأكد وزير القوي العاملة أن الدورات التدريبية متاحة لجميع الشباب والخريجين الجدد بداية من دفعات 2017، وحتى الطلاب في الفرق الرابعة أو الخامسة بالكليات، موضحا أن الوزارة رأت أن من بداية هذه الدفعات هم أول الاختناق في وجود وظائف، فضلا عن أن عدد كبير من هؤلاء الشباب لم يحصلوا على فرص عمل.

وتشترط الوزارة في المتقدم لتلك الدورات التدريبية من الخريجين أن يكون لديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، مؤكدا أن هذه الدورات مجانية بالكامل.

وحول خطوات التسجيل في هذه الدورات ، أوضح سعفان أن المطلوب فقط الدخول على موقع وزارة القوى العاملة والتسجيل، وسيتم التواصل مع الشباب، لتحديد موعد المقابلة للاختيار من بينهم من يمكنه أن يكون من المتدربين، ومن سيصبح ضمن فريق المدربين، حيث يشترط في المدرب أن يكون يتمتع بمهارات العرض والتقديم. واستطرد قائلا : أن معظم الدورات التدريبية يتم إطلاقها بجميع المحافظات، ولكن هناك مهن معينة مثل السياحة يتم تقديمها بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتم توظيف خريجي تلك الدورات في فنادق المحافظة نفسها.