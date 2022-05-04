أخبار مصرية

وزارة الداخلية تهدي ملابس العيد والهدايا للأطفال الأيتام وذوي الهمم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:23 مساءً - قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة كلنا واحد – معك فى العيد، وذلك من خلال تجهيز طقم ملابس وكذا هدايا - حلوى – ورود وتوزيعها على دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوى الهمم بمختلف المحافظات - وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية فى إطار مبادرة "كلنا واحد – معك فى العيد" وزارة الداخلية تهدى ملابس العيد والهدايا.

وقد لاقت تلك المبادرة الإستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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