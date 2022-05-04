وزارة الداخلية تهدي ملابس العيد والهدايا للأطفال الأيتام وذوي الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:23 مساءً - قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة كلنا واحد – معك فى العيد، وذلك من خلال تجهيز طقم ملابس وكذا هدايا - حلوى – ورود وتوزيعها على دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوى الهمم بمختلف المحافظات - وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية فى إطار مبادرة "كلنا واحد – معك فى العيد" وزارة الداخلية تهدى ملابس العيد والهدايا.

وقد لاقت تلك المبادرة الإستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.







