محافظ أسوان يأمر بمصادرة الأحصنة الضالة وتوقيع غرامات مالية وتحاليل مخدرات لأصحابها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:22 مساءً - فى إطار جولاته الميدانية المفاجئة أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمصادرة عدد من الأحصنة الضالة بطريق كورنيش النيل القديم بعد رصده لتواجدهم بعيداً عن أصحابها ، مشدداً على المسئولين بالمحليات وشرطة المرافق بمصادرة أى أحصنة شارده يتم ضبطها داخل شوارع المدينة ، مع توقيع غرامات مالية على أصحابها ، وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ، مع إحالة كل من يثبت إدمانه وتعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة ، كما وجه اللواء أشرف عطية إلى سرعة رفع بعض تراكمات القمامة والمخلفات بشارع جمعية الشيخ صالح ، وهو الذى تزامن مع تكثيف أعمال النظافة العامة فى مختلف أحياء المدينة ، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة ، كما تم إنهاء مشكلة الطفح فى طريق مطلع الصداقة الجديدة ، وقيام الوحدة المحلية بأعمال تمهيد الطريق أمام حركة المركبات ، وفى نفس السياق وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أى شكاوى أو مشاكل أو مطالب جماهيرية خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وبناءاً على إستغاثة أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو للمحافظ أعطى توجيهاته بسرعة التدخل لفرق الصيانة لإصلاح الكسر فى الخط الرئيسى الموازى للقرية حيث تم نهو المشكلة وإصلاح الخط ، كما كلف أشرف عطية أيضاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بسرعة التدخل الفورى لإصلاح الخط الرئيسى بقطر 8 بوصة شمال المدينة والذى شهد حدوث إنفجار مفاجئ حيث يعتبر هذا الخط مغذى لقرى وادى الصعايدة ، وأيضاً قرى شمال المدينة حيث قامت الوحدة المحلية بتوفير حفارات وسيارات لشفط المياه من المنازل المضارة من تسرب المياه إليها ، وعلى الجانب الأخر شهدت مدينة السباعية إستكمال الوحدة المحلية لأعمال الجمع المنزلى للنظافة ، ورفع المخلفات بأنحاء المدينة ، وكذا متابعة أداء العمل بالعبارات النيلية لتأمين المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأرواحهم ، كما تابع محافظ أسوان خلية إنتظام حركة سيارات السيرفيس بمواقف المحافظة المختلفة ، والعمل على مواجهة أى مخالفات من السائقين سواء بمحاولة زيادة تعريفة الأجرة فى القرى والمناطق النائية أو محاولة تعديل خطوط السير بشكل مخالف .