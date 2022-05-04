حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:22 مساءً - تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .. فى إطار مبادرة "كلنا واحد – معك فى العيد" وزارة الداخلية تهدى ملابس العيد والهدايا للأطفال الأيتام وذوى الهمم وأطفال نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات .. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .. قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك فى العيد).. وذلك من خلال تجهيز (أطقم ملابس) وكذا (هدايا - حلوى – ورود) وتوزيعها على (دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوى الهمم بمختلف المحافظات - وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل).

وقد لاقت تلك المبادرة الإستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.