نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعى بتكنولوجيا مصرية 100%

جدة - نرمين السيد - وقال صقر - فى التقرير الذى رفعه للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول مشروع دعم إنتاج أجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع، والذى تقوم به الأكاديمية تحت اسم BioVENT A series - "إن المشروع هو نتاج تعاون مثمر مع وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كشريك رئيسى فى التجارب السريرية، والأكاديمية كداعم رئيسى للمشروع، والهيئة العربية للتصنيع كشريك تصنيعى، وشركة "بايوبيزنس" للأجهزة الطبية، وهى إحدى الشركات التكنولوجية الناشئة المتخصصة فى تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية، والوحيدة التى تعمل فى هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف أن مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة تنفس صناعى بتكنولوجيا مصرية 100%، منوها بأن المنتج النهائى أصبح موجودا بالفعل ومتاحا للاستخدام فى المستشفيات ويخدم المرضى بكفاءة.. لافتا إلى أن الجهاز يمثل براءة اختراع مصرية، ويجرى العمل على تسجيلها.

وأكد صقر المضى قدما فى العمل على تطوير إنتاج الجهاز ليغطى فئات أجهزة التنفس الصناعى، والتى تشمل 3 أنواع، هى: جهاز التدفق العالى للأكسجين، وجهاز التنفس اللاختراقى، وجهاز التنفس الاختراقى، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأوضح أن المراحل الفنية لإنجاز المشروع بدأت بتوقيع بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "بايوبيزنس" لايجاد حلول مبتكرة لمواجهة جائحة كورونا، وإيجاد حل بشكل خاص لمشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعى، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أطلقت برنامج "طبق فكرتك" فى أبريل 2020، وتمت الموافقة على مقترح "بايوبيزنس" لتصميم جهاز التدفق العالى للأكسجين كأول فئة من أجهزة التنفس الصناعى، ثم إطلاق النموذج الأولى لجهاز التدفق العالى للأكسجين، والحصول على كافة الموافقات.

كما أوضح أنه تم الحصول كذلك على الموافقة المشروطة من هيئة الدواء المصرية كأول موافقة من نوعها لهذا النوع من الأجهزة تصدر عن هيئة الدواء المصرية، ثم تم إطلاق النموذج الثانى للجهاز لبدء عملية تحويل العينة الأولى إلى منتج قابل للاستخدام، وإنتاج أول نموذج صناعى جاهز، حيث تم إجراء الاختبارات اللازمة لتقييمه، لتبدأ مراحل تنفيذ الإنتاج الفعلى ليتم الإعلان عن تسليم أول 50 جهازا لهيئة الشراء الموحد لتوزيعها على المستشفيات الجامعية فى شهر أبريل الماضى.

وكشف صقر عن خطة المشروع، الذى استهدف تصميم جهاز تنفس صناعى سهل النقل يصلح للعمل فى كافة البيئات، سواء مستشفيات ميدانية أو غرف عادية أو رعاية مركزة، وكذلك يمكن استخدامه بالمنزل، ويدعم الجهاز كلا من العلاج بالأكسجين والعلاج الاختراقى والعلاج اللاختراقى، وبنفس المكونات الداخلية للجهاز على أن تتدرج عملية إنتاج الجهاز بشكل مرحلى بداية من أجهزة التدفق العالى بالأكسجين، ثم الاختراقى واللاختراقى والاهتمام بالجودة والأناقة فى التصميم.

وأوضح أن الجهاز BioVENT A series يتميز بوجود بلاور شديد التحمل يعمل حتى 40 ألف ساعة تشغيل، ويحتوى على نيبولايزر أو رذاذة للاستخدام فى شكل رذاذ للاستنشاق أثناء العلاج بالجهاز، ويعمل بتقنية التدفق العالى وأيضًا التوصيل بسرعة عالية، ويماثل فى ذلك التكنولوجيا المستخدمة فى أجهزة "فابوثيرم" الأمريكية، كما يدعم أوضاع التنفس اللاختراقى المماثلة لأجهزة "V60" التى تنتجها شركة فيليبس الهولندية، ويدعم أوضاع التنفس الاختراقى المماثلة لتكنولوجيا جهاز PB560 الذى تنتجه شركة "ميدترونيك" الأمريكية.

وأكد أن الجهاز يتيح إمكانية التحكم التلقائى فى fio2 أو التحكم اليدوى، ويتم دعمه ببطارية تعمل حتى 6 ساعات، ومزود بمرطب خارجى وفلتر تنفس بكتيرى، إلى جانب مزايا سهولة فك وتركيب صمامات الشهيق والزفير، والتى تفيد فى منع العدوى وسهولة التعقيم.

ونوه بالجدوى الاقتصادية العالية التى يمثلها هذا المشروع من توفير أجهزة التنفس الصناعى التى يتم إنتاجها محليا، وتجنب الآثار السلبية لزيادة الأسعار العالمية على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى، خاصة مع الأزمات التى يواجهها العالم كجائحة كورونا، كما يعد إنتاج هذا النوع من الأجهزة محليا فرصة ذهبية لمصر من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وإمكانية التصدير للعديد من الدول التى تعانى نقصا فى أجهزة التنفس الصناعى، كدول إفريقيا وآسيا الوسطى.

ومن جهته، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة بأن هذا المشروع نتاج جهود متميزة فى ربط المخرجات البحثية بجهات الصناعة من خلال عقد البروتوكولات واتفاقات التعاون لتحويل الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لمنتجات، والتعاون فى إنتاجها وتوزيعها وتوفير بدائل محلية لمستلزمات الصناعة القومية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حاليا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل فى تعاون دائم ومُستمر مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.. وأشاد بنتائج المشروع المتمثلة فى إنتاج تكنولوجيا تنفس صناعى مصرية بالكامل.