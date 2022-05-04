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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695583/سرقوا-13-تكييف-ضبط-تشكيلا-عصابيا-تخصص-في-سرقة-المحلات-بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات بالقاهرة.

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وكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة تكييف كائنة بدائرة القسم باكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة عدد (13) وحدة تكييف من داخلها .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة تبين أنهما (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما سيارة ملك أحدهم (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى) وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "قص الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) وأقرا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر_القديمة) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة السلام_ثان

وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقات المتاجر بذات الأسلوب وإعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة ، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميل آخر ("سيئ النية" ، له معلومات جنائية) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة .

حملات تموينية مكبرة

على جانب آخر، أسفرت الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية عن ضبط 753 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 2 طن "دقيق أبيض" و224 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (11,54 طن "دقيق – زيت طعام – أرز - مكرونة – لحوم " – 12000 بيضة – 250 رغيف خبز – 1257 قطعة مستلزمات طبية – 237 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (247) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق "تجميع – تصرف".

كما أسفرت الحملة عن 5 قضايا بيع خبز بأزيد من السعر – 86 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 48 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 34 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 25 قضايا توقف عن الإنتاج – 37 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (8 طن دقيق بلدى) ، وكذا (5) قضية إستيلاء على السلع المدعومة .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (20,596طن – 250 رغيف – 1257 قطعة مستلزمات طبية – 237 عبوة سجائر - 18 إسطوانة بوتاجاز – 12000 بيضة) كان أبرزها الآتى:- وتمكنت من ضبط (2,48 طن "أرز أبيض – مكرونة - دقيق أبيض ") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (2 طن "دقيق أبيض ") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط (2 طن "فول سودانى – ملح طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

كما أعلنت عن ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة كفر_الشيخ) لتجميعه كمية قدرها (1,5طن "دقيق بلدى مدعم") بقصد الإتجار به بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1,4 طن "أرز أبيض – بقوليات") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1257 قطعة مستلزمات طبية"جهاز قياس السكر بالدم – كمامة – قفاز طبى") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3,25 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (4000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً .. بحوزة (مالكة محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.