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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695579/التموين-فتح-450-موقع-لاستلام-القمح-من-المزارعين

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من وكلاء الوزارة مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الاقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك والموافق ٤ مايو ٢٠٢٢.

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ووجه الدكتور الوزير تعليماته لكافة المديريات التموينية بالمحافظات ورؤساء لجان الاستلام بكافة المواقع والتى يبلغ عددها ما يقرب من ٤٥٠ موقع على مستوى الجمهورية وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر، … الخ) بكافة المحافظات بأن يتم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات علي المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الاقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعه، وكذلك التأكيد علي كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارةالمتحدث الرسمي للوزارة، إن مواقع استلام الاقماح تعمل يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما يقوم معالي السيد الدكتور الوزير بالمتابعة المستمرة مع السادة المحافظين للوقوف على انتظام سير الأعمال لضمان نجاح الموسم واستقبال كافة الكميات المستهدفة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك يقوم المصيلحي بالمتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين والتي تقوم بدورها في التدخل السريع والفوري لتذليل اي عقبات قد تشهدها عمليات توريد القمح.

سداد 74 مليون جنيه لأصحال المخابز تكلفة العمل أيام العيد

على جانب آخر، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر وتم سداد مبلغ 74 مليون جنية فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (1-2-3 مايو 2022) لأصحاب المخابز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد قامت يوم وقفه عيد الفطر المبارك، الأحد الموافق ١ مايو ٢٠٢٢ بسداد مستحقات اصحاب المخابز عن أيام عمل (٢٨-٢٩-٣٠ ابريل ٢٠٢٢) بقيمة 68.2 مليون جنية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح بأن كل المخابز تم صرف حصة ثلاثة أيام دقيق لها قبل العيد للعمل أثناء العيد دون عائق وأشار إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج رغيف خبز للمواطن ، مشيرا إلى أن مواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى طبيعتها الى ماقبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف “المصيلحى” أنه يتابع يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين مؤكدًا أن عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة ولم يصل لغرفة العمليات المركزية اى شكوى حتى ألان.