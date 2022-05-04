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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695577/سداد-74-مليون-جنيه-لأصحال-المخابز-تكلفة-العمل-أيام-العيد

دوت الخليج

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد قامت يوم وقفه عيد الفطر المبارك، الأحد الموافق ١ مايو ٢٠٢٢ بسداد مستحقات اصحاب المخابز عن أيام عمل (٢٨-٢٩-٣٠ ابريل ٢٠٢٢) بقيمة 68.2 مليون جنية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح بأن كل المخابز تم صرف حصة ثلاثة أيام دقيق لها قبل العيد للعمل أثناء العيد دون عائق وأشار إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج رغيف خبز للمواطن ، مشيرا إلى أن مواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى طبيعتها الى ماقبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف “المصيلحى” أنه يتابع يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين مؤكدًا أن عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة ولم يصل لغرفة العمليات المركزية اى شكوى حتى ألان.

توجيهات مشددة للمديريات التموينية والقطاعات الرقابية بالوزارة للمتابعه الميدانية

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن المخابز تنتج يوميًا مابين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا مشيرًا إلى أن السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات والقطاعات الرقابية بالوزارة بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بمواعيد فتح المحال والمخابز بالمواعيد المقررة والتزامها بتقديم الدعم المقرر لكل مواطن سواء من الخبز او السلع التموينية، بالكميات والاسعار المناسبة.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن كل الأنشطة التموينية تسير كالمعتاد بعد التوجيهات التى أصدرها الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للقطاعات الرقابية والمديريات مشيرا إلى أن غرف العمليات تتابع الأمر لحظة بلحظة سواء بالمخابز أو بمنافذ صرف السلع التموينية.